«Остался в восторге от увиденного». М. Бирюков — об игре «России 25» в Туле

Двукратный чемпион мира по хоккею в составе сборной России Михаил Бирюков оценил выступление «России 25» в Туле. Напомним, национальная команда одержала две победы над сборной Беларуси 4:1 и 2:1 ОТ.

«Побывал на матче команды «Россия 25» в Туле и остался в восторге от увиденного. Прекрасная атмосфера, хоккей отличного качества. Решение ФХР проводить матчи сборной в разных регионах страны правильное, ведь эти игры стали большим праздником и для Тулы, и для других городов. Приятно находиться на арене в такие дни, подпитываться эмоциями и быть частью этого праздника.

Нет большого турнирного давления, но все ребята хотят победить. Причём победить красиво. И Беларусь, и особенно «Россия 25» играют с акцентом на атаку, быстро бегут вперёд, создают много моментов, забрасывают красивые шайбы. Хоккей не просто открытый, он ещё и творческий, умный. И болельщикам, и специалистам приятно смотреть такую игру. Как бывший вратарь могу сказать, что в таких матчах интереснее играть и голкиперам. Больше комбинаций, больше бросков – значит, больше активности. И больше сейвов. У обеих сборных хорошие вратари, они справляются с ответственностью», — приводит слова Бирюкова «РИА Новости».

Напомним, заключительные матчи «России 25» с Беларусью состоятся в Минске 15 и 16 мая. Начало матчей — в 19:00 мск.