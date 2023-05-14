Голкипер сборной Словении рассказал о поражении от Канады
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Голкипер сборной Словении Лука Грачнар подвёл итог матча чемпионата мира с Канадой (2:5).
«В первом периоде мы были действительно сильны в нашей зоне, не позволяя часто играть у наших ворот. Но во втором мы немного потеряли импульс из-за наших удалений, и против такой команды с первоклассными игроками трудно найти его снова. Мы вернулись сильными в третьем периоде и сыграли на равных, но, стоило нам «выключиться» на две минуты, и они забили дважды.
Когда мы находим свою игру, мы можем бороться с кем угодно, но против такой команды, как Канада, нужно показывать лучший хоккей в течение 60 минут. Если расслабиться, они накажут вас», — приводит слова Грачнара официальный сайт ИИХФ.
Следующий матч сборная Словении сыграет с Норвегией 16 мая.
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