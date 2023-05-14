Дубль Дрозга не спас Словению от поражения в матче с Канадой

В Риге на стадионе «Арена-Рига» прошёл матч чемпионата мира (группа B) между сборными Словении и Канады. Уверенную победу со счётом 5:2 одержали канадцы.

Голом и двумя результативными передачами отметился защитник канадцев Маккензи Уигар. Ещё по разу отличались Майкл Карконе, Пьер-Оливье Жозеф, Милан Лучич и Джек Макбэйн. Отметим дубль словенского нападающего Яна Дрозга, выступавшего в прошлом сезоне за хабаровский «Амур».

Канада одержала вторую победу на турнире и в следующем матче встретится со сборной Словакии 15 мая. Словенцы уступили во втором матче кряду и в следующей встрече сыграют со сборной Норвегии 16 мая.