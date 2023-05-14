Дубль Дрозга не спас Словению от поражения в матче с Канадой
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В Риге на стадионе «Арена-Рига» прошёл матч чемпионата мира (группа B) между сборными Словении и Канады. Уверенную победу со счётом 5:2 одержали канадцы.
Голом и двумя результативными передачами отметился защитник канадцев Маккензи Уигар. Ещё по разу отличались Майкл Карконе, Пьер-Оливье Жозеф, Милан Лучич и Джек Макбэйн. Отметим дубль словенского нападающего Яна Дрозга, выступавшего в прошлом сезоне за хабаровский «Амур».
ЧМ-2023. Группа B
14 мая 2023, воскресенье. 12:20 МСК
Словения
Окончен
2 : 5
Канада
1:0 Дрозг (Еглич, Верлич) – 03:50 (pp) 1:1 Карконе (Уигар, Макбэйн) – 21:13 1:2 Жозеф (Тоффоли, Фантилли) – 27:31 1:3 Лучич (Гласс, Уигар) – 38:46 (pp) 1:4 Уигар (Тоффоли, Миддлтон) – 53:59 1:5 Макбэйн (Карконе, Нейборс) – 54:50 2:5 Дрозг (Ограеншек, Грегорц) – 55:10
Канада одержала вторую победу на турнире и в следующем матче встретится со сборной Словакии 15 мая. Словенцы уступили во втором матче кряду и в следующей встрече сыграют со сборной Норвегии 16 мая.
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