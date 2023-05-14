Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дубль Дрозга не спас Словению от поражения в матче с Канадой

Дубль Дрозга не спас Словению от поражения в матче с Канадой
Комментарии

В Риге на стадионе «Арена-Рига» прошёл матч чемпионата мира (группа B) между сборными Словении и Канады. Уверенную победу со счётом 5:2 одержали канадцы.

Голом и двумя результативными передачами отметился защитник канадцев Маккензи Уигар. Ещё по разу отличались Майкл Карконе, Пьер-Оливье Жозеф, Милан Лучич и Джек Макбэйн. Отметим дубль словенского нападающего Яна Дрозга, выступавшего в прошлом сезоне за хабаровский «Амур».

ЧМ-2023. Группа B
14 мая 2023, воскресенье. 12:20 МСК
Словения
Окончен
2 : 5
Канада
1:0 Дрозг (Еглич, Верлич) – 03:50 (pp)   1:1 Карконе (Уигар, Макбэйн) – 21:13   1:2 Жозеф (Тоффоли, Фантилли) – 27:31   1:3 Лучич (Гласс, Уигар) – 38:46 (pp)   1:4 Уигар (Тоффоли, Миддлтон) – 53:59   1:5 Макбэйн (Карконе, Нейборс) – 54:50   2:5 Дрозг (Ограеншек, Грегорц) – 55:10

Канада одержала вторую победу на турнире и в следующем матче встретится со сборной Словакии 15 мая. Словенцы уступили во втором матче кряду и в следующей встрече сыграют со сборной Норвегии 16 мая.

Материалы по теме
Экс-вратарь «Авангарда» забил сам себе, Канада унизила хозяев. Итоги первого дня ЧМ-2023
Экс-вратарь «Авангарда» забил сам себе, Канада унизила хозяев. Итоги первого дня ЧМ-2023
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023