Драйзайтль отказался разговаривать с Пьетранджело на рукопожатии

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль на послематчевом рукопожатии после поражения от «Вегас Голден Найтс» отказался разговаривать с защитником «рыцарей» Алексом Пьетранджело.

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Напомним, за полторы минуты до конца четвёртого матча серии полуфинала плей-офф Западной конференции защитник «Вегаса» рубанул клюшкой по рукам звёздного нападающего «Эдмонтона», едва не угодив немцу по лицу. По итогам эпизода Пьетранджело был дисквалифицирован на один матч.

В Парадайсе (США) завершился шестой матч полуфинала Западной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Вегас Голден Найтс». Игра закончилась победой гостей со счётом 5:2. Таким образом, «Вегас» победил в серии 4-2 и вышел в полуфинал розыгрыша Кубка Стэнли.