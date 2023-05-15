Латвия обыграла Чехию, прервав серию из трёх поражений на чемпионатах мира

Сегодня, 15 мая, на стадионе «Арена-Рига» прошёл матч чемпионата мира по хоккею. Встретились соперники по группе B — сборные Латвии и Чехии. Победу в матче в овертайме одержали хоккеисты Латвии со счётом 4:3.

Счёт в матче был открыт чешскими хоккеистами: в первом периоде отличился Давид Немечек (Ондржей Беранек, Иржи Чернох). Во втором периоде латыши забросили две шайбы за 64 секунды: Рихард Букартс (Оскар Цибульскис, Андрис Джериньш) и Мартиньш Дзиеркалс (Ральф Фрейбергс, Рудольф Балцерс) вывели свою команду вперёд. Счёт за чехов сравнял Доминик Кубалик (Роман Червенка, Томаш Дворжак). Однако в третьем периоде Латвия вновь вышла вперёд: отличился Оскар Цибульскис (Том Андерсон, Денис Смирнов). В концовке матча Чехия вновь уровняла счёт в матче: свою фамилию на табло зажёг Михал Кемпны (Роман Червенка). Победную шайбу в овертайме забросил Оскар Батня.

Латвия впервые победила на ЧМ-2023, а также прервала свою серию из поражений на чемпионатах мира, составлявшую три матча. 18 мая сборную Чехии ожидает матч со Словенией. Латвия 17 мая сыграет с Норвегией.