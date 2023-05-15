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Латвия обыграла Чехию, прервав серию из трёх поражений на чемпионатах мира

Латвия обыграла Чехию, прервав серию из трёх поражений на чемпионатах мира
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Сегодня, 15 мая, на стадионе «Арена-Рига» прошёл матч чемпионата мира по хоккею. Встретились соперники по группе B — сборные Латвии и Чехии. Победу в матче в овертайме одержали хоккеисты Латвии со счётом 4:3.

Счёт в матче был открыт чешскими хоккеистами: в первом периоде отличился Давид Немечек (Ондржей Беранек, Иржи Чернох). Во втором периоде латыши забросили две шайбы за 64 секунды: Рихард Букартс (Оскар Цибульскис, Андрис Джериньш) и Мартиньш Дзиеркалс (Ральф Фрейбергс, Рудольф Балцерс) вывели свою команду вперёд. Счёт за чехов сравнял Доминик Кубалик (Роман Червенка, Томаш Дворжак). Однако в третьем периоде Латвия вновь вышла вперёд: отличился Оскар Цибульскис (Том Андерсон, Денис Смирнов). В концовке матча Чехия вновь уровняла счёт в матче: свою фамилию на табло зажёг Михал Кемпны (Роман Червенка). Победную шайбу в овертайме забросил Оскар Батня.

Латвия впервые победила на ЧМ-2023, а также прервала свою серию из поражений на чемпионатах мира, составлявшую три матча. 18 мая сборную Чехии ожидает матч со Словенией. Латвия 17 мая сыграет с Норвегией.

ЧМ-2023. Группа B
15 мая 2023, понедельник. 20:20 МСК
Чехия
Окончен
3 : 4
ОТ
Латвия
1:0 Немечек (Беранек, Чернох) – 08:25   1:1 Букартс (Цибульскис, Джериньш) – 22:16   1:2 Дзиеркалс (Фрейбергс, Балцерс) – 23:18   2:2 Кубалик (Червенка, Дворжак) – 29:21   2:3 Цибульскис (Андерсон, Смирнов) – 45:22   3:3 Кемпны (Червенка, Кубалик) – 56:58   3:4 Батня (Якс) – 64:16
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