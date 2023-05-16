Форвард «Далласа» установил рекорд плей-офф НХЛ, принеся команде выход в финал конференции

Завершился седьмой матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча проходила в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр». Игра закончилась победой хозяев со счётом 2:1, благодаря которой они вышли в полуфинал Кубка Стэнли. Форвард «Далласа» по ходу матча установил рекорд плей-офф НХЛ.

При счёте 1:0 в пользу хозяев середине третьего игрового отрезка канадец Уайатт Джонстон удвоил преимущества «Далласа». Результативную передачу в свой актив записал российский нападающий Евгений Дадонов. Таким образом, Джонстон стал самым молодым автором решающего гола в истории плей-офф НХЛ. Он отличился в возрасте 20 лет и одного дня.

Предыдущий рекорд принадлежал Яромиру Ягру — 20 лет и 76 дней.