Форвард «Далласа» установил рекорд плей-офф НХЛ, принеся команде выход в финал конференции
Поделиться
Завершился седьмой матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча проходила в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр». Игра закончилась победой хозяев со счётом 2:1, благодаря которой они вышли в полуфинал Кубка Стэнли. Форвард «Далласа» по ходу матча установил рекорд плей-офф НХЛ.
При счёте 1:0 в пользу хозяев середине третьего игрового отрезка канадец Уайатт Джонстон удвоил преимущества «Далласа». Результативную передачу в свой актив записал российский нападающий Евгений Дадонов. Таким образом, Джонстон стал самым молодым автором решающего гола в истории плей-офф НХЛ. Он отличился в возрасте 20 лет и одного дня.
Предыдущий рекорд принадлежал Яромиру Ягру — 20 лет и 76 дней.
Комментарии
- 16 мая 2023
-
06:30
-
06:20
-
06:13
-
06:11
-
06:01
-
05:49
-
05:34
- 15 мая 2023
-
23:30
-
23:30
-
22:55
-
22:53
-
22:35
-
22:19
-
21:38
-
21:15
-
20:40
-
20:06
-
19:27
-
19:13
-
19:11
-
18:35
-
18:30
-
18:24
-
18:11
-
18:05
-
17:46
-
17:30
-
17:15
-
16:38
-
16:33
-
16:23
-
15:30
-
15:01
-
14:29
-
14:06
Партнерский контент