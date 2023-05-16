Игрок сборной США сдал экзамен в Гарварде в выходной день чемпионата мира

Американский нападающий Шон Фаррелл сдал экзамен в Гарвардском университете в выходной день чемпионата мира, сообщает Sportbladet.

Между первым матчем с Финляндией в пятницу (4:1) и с Венгрией (7:1) в воскресенье нападающий сдал трёхчасовой экзамен по экономике.

«Это был мой последний экзамен перед окончанием семестра в Гарварде в этом году, поэтому я должен был сдать его, пока я здесь, на чемпионате мира. Здорово, что всё закончилось и можно сосредоточиться на хоккее до конца турнира», — заявил 21-летний форвард.

Сборная США после трёх матчей возглавляет группу «А», имея в своём активе девять очков. Кроме Финляндии и Венгрии, американцы добились победы над сборной Германии 3:2. В следующей игре США встретится со сборной Австрии 17 мая.