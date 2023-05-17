Форвард сборной «Россия 25» Глотов: хорошо, что Россия и Беларусь держатся вместе

Форвард сборной «Россия 25» Василий Глотов подвёл итоги серии матчей со сборной Беларуси. В восьми матчах между сборными россияне одержали шесть побед и стали обладателями Кубка Победы.

«Мне очень понравилось везде, где мы играли. Мы с белорусским клубом играли в серии плей-офф Кубка Гагарина, мне очень понравилось, какая у них поддержка была тогда и сейчас. Серия мне понравилась. Я первого числа приехал в сборную и продлил сезон. Сейчас такие реалии и хорошо, что мы держимся вместе», — цитирует Глотова „Белорусский хоккей“.

Подопечные Романа Ротенберга одержали победу в шести из восьми встреч с командой Дмитрия Квартальнова. Одно поражение состоялось в Астане на турнире Qazaqstan Hockey Open (4:7), ещё одно — во встрече в Минске (2:3).