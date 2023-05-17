Агент Александра Самонова рассказал о будущем голкипера «Северстали»

Хоккейный агент Александр Черных прокомментировал будущее своего клиента — голкипера «Северстали» Александра Самонова.

«Мы можем подтвердить, что Самонов, который выступает за клуб из Череповца, вызвал у многих команд интерес, и сейчас ведутся разговоры об обмене с командой из конференции «Восток», — приводит слова Черных хоккейное агентство Winners.

Напомним, контракт 27-летнего вратаря с череповецким клубом рассчитан до конца сезона-2023/2024. Всего за свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге Самонов провёл 129 игр, заработав коэффициент надёжности 2.28 и отразив 92,1% бросков по своим воротам.

«Северсталь» в сезоне-2022/2023 вышла в плей-офф с седьмого места. В первом раунде Кубка Гагарина череповецкий клуб уступил будущему победителю турнира — ЦСКА (3-4).