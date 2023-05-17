Новиков: Дадонов пользуется огромным уважением в «Далласе»

Заслуженный тренер России Юрий Новиков рассказал об игре форварда «Даллас Старз» Евгения Дадонова, который вместе с клубом вышел в полуфинал Кубка Стэнли.

«Конечно, в первую очередь всегда гордятся великими хоккеистами и спортсменами. Но есть и спортсмены, которые находятся на второй линии, в тени. Они делают очень полезную работу, обеспечивая своим выходом на лёд крепкость ситуации. В НХЛ таковыми являются Дадонов, Наместников… У них нет больших габаритов, но своей преданностью и смелостью они смогли всего добиться. Дадонов прекрасно проявляет себя в «Далласе», его команда вышла в финал Запада. Каждый хоккеист, который показывает выдающиеся результаты, является примером. Мы говорим, что НХЛ – лига для сильных и габаритных. Но есть игроки, которые пытаются опровергнуть эту теорию. Они очень важны и полезны.

Поздравляем Дадонова! Это скромный челябинский парень с тихим и незаметным поведением на льду, делающий очень полезную работу. Без терпения ничего не добьёшься, и Женя, терпеливо делая своё дело, пользуется огромным уважением в команде за своё трудолюбие и преданность. Его успехи очевидны. Этот парень всё время был в тени, а сейчас он оказался на вершине борьбы за Кубок Стэнли. Это пример того, что, не обладая габаритами, можно бороться за серьёзные результаты. У того же Месси, например, их нет. Будем болеть за Дадонова, он показывает прекрасные результаты в этом плей-офф», — сказал Новиков в интервью «РБ Спорт».

34-летний нападающий в текущем розыгрыше Кубка Стэнли сыграл 13 матчей, в которых набрал 9 (4+5) очков.