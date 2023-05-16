Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Рыбин — о россиянах в полуфинале Кубка Стэнли: большое достижение в условиях ущемления

Рыбин — о россиянах в полуфинале Кубка Стэнли: большое достижение в условиях ущемления
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий СКА Максим Рыбин прокомментировал тот факт, что в каждой из оставшихся команд НХЛ в Кубке Стэнли играет российский хоккеист: Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»), Пётр Кочетков («Каролина Харрикейнз»), Иван Барбашёв («Вегас Голден Найтс») и Евгений Дадонов («Даллас Старз»).

«Эдмонтон» мне нравится и своей игрой заслужили выиграть, но побеждает сильнейший. Пускай спортивный принцип определяет то, что это действительно так и есть. За любого из российских парней я буду рад. Абсолютно за любого из перечисленных. Это большая победа, большое достижение в условиях того, что сейчас ребят-спортсменов, причём по всем видам спорта, ущемляют. Я буду рад за любого из них.

Отсутствие Капризова в полуфинале не расстроило? Ну нет. Я и раньше задавался этим вопросом. Меня, допустим, «Миннесота», «Виннипег» и многие команды не особо интересуют и не особо нравятся. Если взять Капризова как отдельно взятого игрока, его игра, безусловно, мне нравится. Но я точно не поклонник «Миннесоты», — цитирует Рыбина «Спорт День за Днём».

Напомним, первые игры полуфинала Кубка Стэнли начнутся в ночь на 19 мая.

Материалы по теме
Дементьев: в Северной Америке даётся много обещаний, а потом хоккеисты разочаровываются
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023