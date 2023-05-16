Рыбин — о россиянах в полуфинале Кубка Стэнли: большое достижение в условиях ущемления

Бывший нападающий СКА Максим Рыбин прокомментировал тот факт, что в каждой из оставшихся команд НХЛ в Кубке Стэнли играет российский хоккеист: Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»), Пётр Кочетков («Каролина Харрикейнз»), Иван Барбашёв («Вегас Голден Найтс») и Евгений Дадонов («Даллас Старз»).
«Эдмонтон» мне нравится и своей игрой заслужили выиграть, но побеждает сильнейший. Пускай спортивный принцип определяет то, что это действительно так и есть. За любого из российских парней я буду рад. Абсолютно за любого из перечисленных. Это большая победа, большое достижение в условиях того, что сейчас ребят-спортсменов, причём по всем видам спорта, ущемляют. Я буду рад за любого из них.
Отсутствие Капризова в полуфинале не расстроило? Ну нет. Я и раньше задавался этим вопросом. Меня, допустим, «Миннесота», «Виннипег» и многие команды не особо интересуют и не особо нравятся. Если взять Капризова как отдельно взятого игрока, его игра, безусловно, мне нравится. Но я точно не поклонник «Миннесоты», — цитирует Рыбина «Спорт День за Днём».
Напомним, первые игры полуфинала Кубка Стэнли начнутся в ночь на 19 мая.
- 16 мая 2023
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