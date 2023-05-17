Во втором периоде матча ЧМ-2023 Латвия перебросала Норвегию в 17 раз и пропустила гол
Поделиться
В эти минуты в Риге на стадионе «Арена-Рига» проходит матч чемпионата мира (группа В) между сборными Латвии и Норвегии. После второго периода счёт 2:1 в пользу хозяев.
По ходу второй двадцатиминутки латвийцы перебросали норвежцев со счётом 17-1 и пропустили гол, забросив при этом дважды. У сборной Латвии отличились Родриго Аболс и Том Андерсон. У Норвегии на 15-й минуте периода гол забил Лудвиг Хофф.
ЧМ-2023. Группа B
17 мая 2023, среда. 16:20 МСК
Латвия
Окончен
2 : 1
Норвегия
1:0 Аболс (Балцерс, Даугавиньш) – 23:14 (pp) 2:0 Андерсон (Кениньш) – 23:53 2:1 Хофф (Сальстен) – 34:20
Сборная Латвии с двумя очками в активе занимает шестое место в турнирной таблице группы В. Норвегия с четырьмя результативными баллами в активе располагается на пятой строчке группы В.
В следующей игре латвийцы встретятся со сборной Словении 19 мая (16:20 мск), норвежцы сыграют с чехами 20 мая (12:20 мск).
Комментарии
- 17 мая 2023
-
18:53
-
18:42
-
18:36
-
18:31
-
18:29
-
18:20
-
18:10
-
18:03
-
17:45
-
17:35
-
17:21
-
17:10
-
16:47
-
16:36
-
16:18
-
16:08
-
15:55
-
15:30
-
15:00
-
14:20
-
14:00
-
13:46
-
13:05
-
12:40
-
12:20
-
12:00
-
11:45
-
11:15
-
11:05
-
10:25
-
09:55
-
09:35
-
09:15
-
09:00
-
09:00
Партнерский контент