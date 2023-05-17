Во втором периоде матча ЧМ-2023 Латвия перебросала Норвегию в 17 раз и пропустила гол

В эти минуты в Риге на стадионе «Арена-Рига» проходит матч чемпионата мира (группа В) между сборными Латвии и Норвегии. После второго периода счёт 2:1 в пользу хозяев.

По ходу второй двадцатиминутки латвийцы перебросали норвежцев со счётом 17-1 и пропустили гол, забросив при этом дважды. У сборной Латвии отличились Родриго Аболс и Том Андерсон. У Норвегии на 15-й минуте периода гол забил Лудвиг Хофф.

Сборная Латвии с двумя очками в активе занимает шестое место в турнирной таблице группы В. Норвегия с четырьмя результативными баллами в активе располагается на пятой строчке группы В.

В следующей игре латвийцы встретятся со сборной Словении 19 мая (16:20 мск), норвежцы сыграют с чехами 20 мая (12:20 мск).