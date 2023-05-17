Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Во втором периоде матча ЧМ-2023 Латвия перебросала Норвегию в 17 раз и пропустила гол

Во втором периоде матча ЧМ-2023 Латвия перебросала Норвегию в 17 раз и пропустила гол
Комментарии

В эти минуты в Риге на стадионе «Арена-Рига» проходит матч чемпионата мира (группа В) между сборными Латвии и Норвегии. После второго периода счёт 2:1 в пользу хозяев.

По ходу второй двадцатиминутки латвийцы перебросали норвежцев со счётом 17-1 и пропустили гол, забросив при этом дважды. У сборной Латвии отличились Родриго Аболс и Том Андерсон. У Норвегии на 15-й минуте периода гол забил Лудвиг Хофф.

ЧМ-2023. Группа B
17 мая 2023, среда. 16:20 МСК
Латвия
Окончен
2 : 1
Норвегия
1:0 Аболс (Балцерс, Даугавиньш) – 23:14 (pp)   2:0 Андерсон (Кениньш) – 23:53   2:1 Хофф (Сальстен) – 34:20

Сборная Латвии с двумя очками в активе занимает шестое место в турнирной таблице группы В. Норвегия с четырьмя результативными баллами в активе располагается на пятой строчке группы В.

В следующей игре латвийцы встретятся со сборной Словении 19 мая (16:20 мск), норвежцы сыграют с чехами 20 мая (12:20 мск).

Материалы по теме
Правительство Латвии выделило дополнительные € 500 тыс. на лицензию ЧМ в Риге
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023