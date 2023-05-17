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Канада — Казахстан: текстовая онлайн-трансляция матча ЧМ-2023 по хоккею начнётся в 20:20

Канада — Казахстан: текстовая онлайн-трансляция матча ЧМ-2023 по хоккею начнётся в 20:20
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Сегодня, 17 мая, на чемпионате мира по хоккею пройдёт шестой игровой день. В вечернем слоте встретятся соперники по группе В — сборные Канады и Казахстана. Матч на «Арене-Рига» начнётся в 20:20 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2023. Группа B
17 мая 2023, среда. 20:20 МСК
Канада
Не начался
Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Казахстан в первом матче турнира обыграл по буллитам Норвегию (4:3), прервав серию из семи поражений на чемпионатах мира. В следующих турах Казахстан уступил Чехии (1:5) и Швейцарии (0:5). Сборная Канады одержала на турнире три победы в трёх матчах: над сборными Латвии, Словакии и Словении.

В группе В первое место занимает сборная Швейцарии, одержавшая три победы в основное время. Канада вторая, она набрала восемь очков за три матча. Следом идёт команда Чехии — семь очков. Казахстан (2) — седьмой.

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