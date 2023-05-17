Канада — Казахстан: текстовая онлайн-трансляция матча ЧМ-2023 по хоккею начнётся в 20:20

Сегодня, 17 мая, на чемпионате мира по хоккею пройдёт шестой игровой день. В вечернем слоте встретятся соперники по группе В — сборные Канады и Казахстана. Матч на «Арене-Рига» начнётся в 20:20 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Казахстан в первом матче турнира обыграл по буллитам Норвегию (4:3), прервав серию из семи поражений на чемпионатах мира. В следующих турах Казахстан уступил Чехии (1:5) и Швейцарии (0:5). Сборная Канады одержала на турнире три победы в трёх матчах: над сборными Латвии, Словакии и Словении.
В группе В первое место занимает сборная Швейцарии, одержавшая три победы в основное время. Канада вторая, она набрала восемь очков за три матча. Следом идёт команда Чехии — семь очков. Казахстан (2) — седьмой.
- 17 мая 2023
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