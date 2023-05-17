Сборная США уверенно обыграла Австрию и одержала четвёртую победу подряд на ЧМ

В Тампере на стадионе «Нокиа-Арена» прошёл матч чемпионата мира (группа А) между сборными США и Австрии. Победу со счётом 4:1 одержали американцы.

Первый период закончился без заброшенных шайб.

На восьмой минуте второго периода Рокко Гримальди с передач Ника Бонино и Коннора Мэки открыл счёт в матче. Спустя 10 минут Томас Раффль с передач Петера Шнайдера и Марко Росси восстановил равенство в счёте. На 19-й минуте периода Картер Мазур с передач Ти Джея Тайнэна и Лэйна Хатсона вновь вывел сборную США вперёд.

На четвёртой минуте третьей двадцатиминутки Лэйн Хатсон с передач Ника Пербикса и Мэтта Коронато сделал счёт 3:1. В конце третьего периода Ник Пербикс с передач Патрика Брауна и Шон Фаррелла установил окончательный счёт в матче.

В следующем матче США сыграет с Данией 20 мая. Сборная Венгрии встретится с Германией 19 мая.