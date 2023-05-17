Финляндия с трудом одолела сборную Франции в игре чемпионата мира

В Тампере на стадионе «Нокиа-Арена» прошёл матч чемпионата мира (группа А) между сборными Финляндии и Франции. Победу со счётом 5:3 одержали хозяева турнира.

На второй минуте первого периода Флорьян Шакиашвили с передач Тима Бозона и Александра Тексье открыл счёт в матче. Спустя три с половиной минуты Харри Песонен с передач Вилле Покки и Юхо Ламмикко восстановил равенство в счёте.

На четвёртой минуте второго периода Ахти Оксанен с передач Марко Анттилы и Никласа Фримана вывел финнов вперёд. На девятой минуте периода Джастин Аддамо с передач Юго Галле и Гийома Леклера сделал счёт 2:2. На 12-й минуте второго периода Марко Анттила с передачи Николаса Матинпало забросил третью шайбу сборной Финляндии в матче.

На шестой минуте третьего периода Теэму Хартикайнен с передач Сакари Маннинена и Микко Рантанена упрочил преимущество финнов. На 10-й минуте периода Шарль Бертран с передач Флорьяна Шакиашвили и Тима Бозона сократил отставание до минимума. В конце третьего периода Сакари Маннинен с передачи Микко Рантанена установил окончательный счёт в матче.

В следующем матче Финляндия сыграет с Венгрией 19 мая. Сборная Франции встретится со Швецией 20 мая.