Финляндия с трудом одолела сборную Франции в игре чемпионата мира

В Тампере на стадионе «Нокиа-Арена» прошёл матч чемпионата мира (группа А) между сборными Финляндии и Франции. Победу со счётом 5:3 одержали хозяева турнира.
На второй минуте первого периода Флорьян Шакиашвили с передач Тима Бозона и Александра Тексье открыл счёт в матче. Спустя три с половиной минуты Харри Песонен с передач Вилле Покки и Юхо Ламмикко восстановил равенство в счёте.
На четвёртой минуте второго периода Ахти Оксанен с передач Марко Анттилы и Никласа Фримана вывел финнов вперёд. На девятой минуте периода Джастин Аддамо с передач Юго Галле и Гийома Леклера сделал счёт 2:2. На 12-й минуте второго периода Марко Анттила с передачи Николаса Матинпало забросил третью шайбу сборной Финляндии в матче.
На шестой минуте третьего периода Теэму Хартикайнен с передач Сакари Маннинена и Микко Рантанена упрочил преимущество финнов. На 10-й минуте периода Шарль Бертран с передач Флорьяна Шакиашвили и Тима Бозона сократил отставание до минимума. В конце третьего периода Сакари Маннинен с передачи Микко Рантанена установил окончательный счёт в матче.
В следующем матче Финляндия сыграет с Венгрией 19 мая. Сборная Франции встретится со Швецией 20 мая.
- 17 мая 2023
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