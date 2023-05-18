В минском «Динамо» назвали обмен со СКА одним из самых громких в истории клуба

Исполняющий обязанности генерального директора минского «Динамо» Артём Каркоцкий прокомментировал обмен со СКА, в результате которого в питерский клуб перешли права на двух хоккеистов: Сергея Сапего и Владимира Алистрова. Взамен «Динамо» получило права на Александра Волкова, а также денежную компенсацию.

«Этот обмен можно назвать одним из самых громких в истории клуба. Конечно, нам хотелось бы максимально сохранить состав, который показывал зрелищную игру и вышел в плей-офф в минувшем сезоне. Но всегда появляются различные обстоятельства, которые приходится учитывать. Да и надо смотреть на вещи позитивно. Здорово, что «Динамо» уже несколько лет подряд удаётся раскрывать потенциал молодых белорусов и помогать им прогрессировать. Сохраняется тенденция: наши игроки уезжают или в НХЛ, или в топ-клубы КХЛ.

Мы помним, как Владимир Алистров приходил в «Динамо» молодым и перспективным игроком. За три сезона он прибавил во всех компонентах, оправдал авансы, став один из лидеров команды. То же самое можно сказать про Сергея Сапего, который, по сути, сезон завершал как один из ведущих защитников. У ребят были видно большое желание попробовать себя в топ-клубе КХЛ, когда стали поступать подобные предложения.

В этой ситуации надо было извлечь максимум выгоды. Вариант с обменом получился оптимальным для всех сторон. Команда получила сильного форварда в лице Александра Волкова, а клуб – денежную компенсацию. Также сделка учитывает интересы нашей национальной сборной: чем больше белорусов будут играть в ведущих клубах КХЛ, тем лучше», — цитирует Каркоцкого официальный сайт минского клуба.

Защитник Сапего в сезоне-2021/2022 дебютировал в КХЛ в составе минского «Динамо». Суммарно в КХЛ игрок обороны провёл 108 матчей, в которых набрал 29 (7+22) очков.

Нападающий Алистров провёл три сезона в минском «Динамо». За 162 сыгранные встречи в КХЛ игрок обороны набрал 49 (23+26) очков.