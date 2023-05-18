Варфоломеев поблагодарил тренерский штаб и болельщиков минского «Динамо»

Нападающий «Адмирала» Павел Варфоломеев тепло попрощался с руководством, тренерским штабом и болельщиками минского «Динамо», за которое форвард выступал на протяжении трёх сезонов.

«Хочу поблагодарить руководство «Динамо», тренерский штаб и персонал команды. Спасибо за помощь, понимание и поддержку. Отдельные слова благодарности хочется выразить динамовским болельщикам. Было очень приятно играть под вашу верную и шумную поддержку, спасибо вам большое! За эти три сезона бывали разные моменты, но оставить в памяти хочется только хорошее. Рад тому, что довелось выступать за этот клуб. Ещё увидимся, счастливо!» — написал Варфоломеев в своём аккаунте в соцсети.

Варфоломеев в сезоне-2022/2023 провёл за минское «Динамо» 42 матча, в которых набрал 24 (14+10) очка.