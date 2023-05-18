Агент Кирилла Панюкова ответил на вопрос о будущем нападающего

Агент форварда «Ак Барса» Кирилла Панюкова Александр Черных ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«Останется ли Панюков в Казани, пока однозначно сказать не можем, но мы параллельно ведём переговоры с другими командами. На сегодняшний день из нескольких клубов есть интерес», — приводит слова Черных хоккейное агентство Winners.

Напомним, Панюков перешёл в «Ак Барс» в мае 2021 года в результате обмена из «Барыса». Он подписал двухлетний контракт, а казахстанский клуб взамен получил денежную компенсацию.

В минувшем регулярном чемпионате нападающий провёл 44 матча и набрал 11 (6+5) очков. В плей-офф на его счету 4 (3+1) очка в 24 играх. «Ак Барс» в финальной серии уступил ЦСКА со счётом 3-4.