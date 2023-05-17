Генменеджер «Ак Барса» рассказал, почему хоккеистам не платят машинами и квартирами

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал об отслеживании работы потолка зарплат в КХЛ.

«Предположим, что у игрока есть контракт на 50 млн рублей, команда вписывается в потолок в 900 млн, что мешает клубу этому игроку заплатить квартирами и машинами сверх этого контракта? Есть регламент, он постоянно совершенствуется. Там прописано, что обогащение родственников, детей, ещё кого-то – это всё отслеживается. Например, у спонсоров есть подведомственные компании, которые выделяют деньги, это всё отслеживает налоговая. Возможно, это раньше было, но сейчас нет», – сказал Валиуллин в прямом эфире программы «На связи» на телеканале КХЛ.

Ранее Валиуллин прокомментировал приглашение Олега Знарка в казанский клуб прошлым летом.