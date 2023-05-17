Генменеджер «Ак Барса» рассказал, почему хоккеистам не платят машинами и квартирами
Поделиться
Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал об отслеживании работы потолка зарплат в КХЛ.
«Предположим, что у игрока есть контракт на 50 млн рублей, команда вписывается в потолок в 900 млн, что мешает клубу этому игроку заплатить квартирами и машинами сверх этого контракта? Есть регламент, он постоянно совершенствуется. Там прописано, что обогащение родственников, детей, ещё кого-то – это всё отслеживается. Например, у спонсоров есть подведомственные компании, которые выделяют деньги, это всё отслеживает налоговая. Возможно, это раньше было, но сейчас нет», – сказал Валиуллин в прямом эфире программы «На связи» на телеканале КХЛ.
Ранее Валиуллин прокомментировал приглашение Олега Знарка в казанский клуб прошлым летом.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 мая 2023
-
22:04
-
21:47
-
21:26
-
21:16
-
21:09
-
20:49
-
20:39
-
20:28
-
20:22
-
20:00
-
19:53
-
19:40
-
19:28
-
19:16
-
18:53
-
18:42
-
18:36
-
18:31
-
18:29
-
18:20
-
18:10
-
18:03
-
17:45
-
17:35
-
17:21
-
17:10
-
16:47
-
16:36
-
16:18
-
16:08
-
15:55
-
15:30
-
15:00
-
14:20
-
14:00
Партнерский контент