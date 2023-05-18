Генеральный директор «Салавата» — о долгах: ситуация неприятная, но у нас нет проблем

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов прокомментировал ситуацию с задержкой заработной платы в уфимском клубе.

«У нас всё нормально. Думаю, на следующей неделе уже все долги погасим. Мы не волнуемся, у нас нет никаких проблем. Да, ситуация неприятная, но она не говорит о том, что денег в клубе нет. Вопрос с блокировкой подписаний уже решён. Мы регистрируем контракты, которые были. На данный момент нет ни одного «подвешенного» соглашения, нечего представить под запрет», — цитирует Баширова сайт «Матч ТВ».

Напомним, накануне Континентальная хоккейная лига сообщила о том, что из-за трёхмесячной задолженности уфимского клуба перед хоккеистами регистрация контрактов игроков с «Салаватом Юлаевым» приостановлена.