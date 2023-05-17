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КХЛ: «Салават» не может регистрировать контракты из-за долгов по зарплате

КХЛ: «Салават» не может регистрировать контракты из-за долгов по зарплате
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«Салават Юлаев» из-за долгов по зарплате не может регистрировать контракты, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

«ХК «Салават Юлаев» имеет трёхмесячную задолженность перед игроками по оплате труда. В настоящий момент лига не принимает к регистрации новые контракты от клуба», — сообщили в пресс-службе корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, в начале апреля президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов рассказал, что два клуба имеют задержки по заработной плате: «Салават Юлаев» и «Барыс». В апреле Морозов заявлял, что все долги по зарплате уфимский клуб выплатит к 30 апреля 2023 года.

«Салават» в регулярке занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф уфимцы уступили «Адмиралу» со счётом 2-4 в серии.

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