Фастовский: «Сибирь» ищет иностранного центра и забивного крайнего, по Шумакову думаем

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал о задачах клуба на трансферном рынке.

«У нас всё идёт по плану. Как мы наметили с самого начала. Из всех игроков, которые нас покинули, нас сильно интересовали Пьянов и Шаров. В связи с этим мы формируем команду точечно и очень аккуратно. Перебор игроков нам не нужен. Валом брать всех подряд мы точно не будем. Сохраняем упор на своих воспитанников, но приобретения, разумеется, будут.

Нам крайне важно найти центрального нападающего. На российском рынке центральных такого уровня мы не найдём, поэтому ищем иностранца. Пока от подписания мы, к сожалению, далеки.

Также нужен забивной крайний. Насчёт Шумакова мы говорили с агентам. Сейчас мы думаем. Это не является приоритетной задачей, но разговор действительно был», — приводит слова Фастовского Sport24.

Новосибирский клуб в прошедшем розыгрыше Кубка Гагарина уступил в первом раунде «Авангарду» со счётом 1-4.