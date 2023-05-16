Защитник Тревор Мёрфи подписал двухлетний контракт с «Сибирью»
Поделиться
Как стало известно «Чемпионату», канадский защитник Тревор Мёрфи подписал двухлетний контракт с «Сибирью».
Напомним, новосибирский клуб 30 апреля 2023 года сделал 27-летнему игроку обороны квалификационное предложение.
В минувшем сезоне хоккеист стал третьим бомбардиром «Сибири» с 50 очками. В регулярном чемпионате он набрал 46 (10+36) очков в 62 матчах, в плей-офф в пяти матчах игрок обороны записал на свой счёт 4 (2+2) очка.
27-летний защитник присоединился к сибирскому клубу в сезоне-2021/2022. Тогда Мёрфи забросил шесть шайб и отдал 13 результативных передач в 26 проведённых матчах.
Новосибирский клуб в прошедшем розыгрыше Кубка Гагарина уступил в первом раунде «Авангарду» со счётом 1-4.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 мая 2023
-
20:21
-
20:15
-
20:10
-
19:59
-
19:46
-
19:39
-
19:30
-
19:16
-
19:07
-
18:50
-
18:41
-
18:33
-
18:32
-
18:09
-
18:00
-
17:47
-
17:32
-
17:18
-
17:10
-
17:01
-
17:00
-
16:43
-
16:35
-
16:26
-
16:12
-
15:50
-
15:22
-
15:19
-
14:56
-
14:45
-
14:22
-
13:41
-
13:11
-
13:06
-
12:35
Партнерский контент