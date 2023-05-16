Как стало известно «Чемпионату», канадский защитник Тревор Мёрфи подписал двухлетний контракт с «Сибирью».

Напомним, новосибирский клуб 30 апреля 2023 года сделал 27-летнему игроку обороны квалификационное предложение.

В минувшем сезоне хоккеист стал третьим бомбардиром «Сибири» с 50 очками. В регулярном чемпионате он набрал 46 (10+36) очков в 62 матчах, в плей-офф в пяти матчах игрок обороны записал на свой счёт 4 (2+2) очка.

27-летний защитник присоединился к сибирскому клубу в сезоне-2021/2022. Тогда Мёрфи забросил шесть шайб и отдал 13 результативных передач в 26 проведённых матчах.

Новосибирский клуб в прошедшем розыгрыше Кубка Гагарина уступил в первом раунде «Авангарду» со счётом 1-4.