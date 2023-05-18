Морозов: ситуация с лишением гражданства Казахстана у хоккеистов — серьёзная проблема

Континентальная хоккейная лига планирует проверить, отказывались ли натурализованные игроки от казахстанских паспортов, сообщает ТАСС со ссылкой на президента КХЛ Алексея Морозова.

«Это серьёзная проблема, мы её сегодня обсуждали. У этих игроков есть действующие контракты, они на данный момент не являются легионерами. Мы будем прорабатывать вопрос дальше, тут много нюансов. Мы пока не знаем, отказывались ли игроки от своего гражданства. Если игрок подтверждает статус казахстанского гражданства на сезон, то весь сезон он продолжает выступать за клуб согласно этому статусу», — заявил Морозов.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что канадский защитник ЦСКА Даррен Диц, его соотечественники форвард Кёртис Валк и защитник Джесси Блэкер (оба — «Автомобилист»), а также шведский защитник Виктор Сведберг, выступавший за «Авангард», отказались от гражданства Казахстана.