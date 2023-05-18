КХЛ представила символическую сборную сезона-2022/2023

Континентальная хоккейная лига на церемонии закрытия сезона представила символическую сборную сезона-2022/2023. Каждый из хоккеистов получил приз «Золотой шлем».
Вратарь: Никита Серебряков («Адмирал»);
защитники: Александр Никишин (СКА), Никита Нестеров (ЦСКА);
нападающие: Александр Радулов («Ак Барс»), Дмитрий Яшкин (СКА), Михаил Григоренко (ЦСКА).
Ранее Серебряков был признан лучшим голкипером сезона-2022/2023 в Континентальной хоккейной лиге. Дмитрий Яшкин был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата – 2022/2023. Михаил Григоренко стал MVP финала Кубка Гагарина.
Напомним, «Адмирал» во втором раунде уступил «Ак Барсу» 2-4. СКА проиграл ЦСКА в финале Западной конференции со счётом 2-4.
В финале Кубка Гагарина ЦСКА был сильнее «Ак Барса» 4-3.
- 18 мая 2023
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