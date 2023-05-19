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«Каролина» и «Флорида» побили клубные рекорды по продолжительности матча плей-офф

«Каролина» и «Флорида» побили клубные рекорды по продолжительности матча плей-офф
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В эти минуты проходит первый матч серии финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Флориду Пантерз». Встреча проходит в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена». На момент написания новости в матче закончился третий овертайм, счёт — 2:2.

НХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 1-й матч
19 мая 2023, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 3
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Джарвис (Ахо, Бёрнс) – 19:48 (5x4)   1:1 Барков (Дюклер, Вераге) – 35:28 (5x5)   1:2 Вераге (Дюклер, Барков) – 37:43 (5x5)   2:2 Ноэсен (Джарвис, Нечас) – 43:47 (5x4)   2:3 Ткачук (Беннетт) – 139:47 (5x5)

Обе команды побили свои клубные рекорды по продолжительности матча плей-офф. Предыдущий результат «Флориды» равнялся 104 минутам 31 секунде в четвёртой игре финала Кубка Стэнли с «Колорадо» в 1996 году.

«Каролина» побила клубный рекорд, который был установлен в финале Восточной конференции с «Детройтом» в 2002 году. Тогда команды провели на льду 114 минут и 47 секунд.

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