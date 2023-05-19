«Каролина» и «Флорида» побили клубные рекорды по продолжительности матча плей-офф

В эти минуты проходит первый матч серии финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Флориду Пантерз». Встреча проходит в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена». На момент написания новости в матче закончился третий овертайм, счёт — 2:2.

Обе команды побили свои клубные рекорды по продолжительности матча плей-офф. Предыдущий результат «Флориды» равнялся 104 минутам 31 секунде в четвёртой игре финала Кубка Стэнли с «Колорадо» в 1996 году.

«Каролина» побила клубный рекорд, который был установлен в финале Восточной конференции с «Детройтом» в 2002 году. Тогда команды провели на льду 114 минут и 47 секунд.