Реакция Сергея Бобровского на победу «Флориды» в четвёртом овертайме

Закончился первый матч серии финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Флориду Пантерз». Встреча проходила в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена». В четвёртом овертайме победу одержала «Флорида» со счётом 3:2.

Первый матч серии получился тяжелейшим и закончился лишь на последней минуте четвёртого овертайма. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский стал одним из героев матча, отразив 63 броска. Россиянин был признан второй звездой матча. Сразу после победного гола один из партнёров по команде прыгнул на Бобровского и сбил его с ног, бурно празднуя первую победу в серии.

ВИДЕО

«Флорида» повела в серии со счётом 1-0.