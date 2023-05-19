Бобровский повторил результат Руа по сейвам в матче плей-офф и занял 10-е место в истории

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 63 броска в первом матче серии с «Каролиной» (3:2 ОТ) и установил новый клубный рекорд.

Россиянин повторил результаты по отражённым броскам в матче плей-офф НХЛ Патрика Руа (1996 год), Жан-Себастьяна Жигера (2003 год) и Берни Парента (1968 год). Этот результат является 10-м в истории лиги.

Лучшим результатом по количеству отражённых бросков в матче плей-офф являются 85 сейвов Йоонаса Корписало в матче первого раунда с «Тампа-Бэй» 11 августа 2020 года.

Также Бобровский показал четвёртый результат по количеству сейвов за два подряд матча плей-офф. Россиянин отразил 113 бросков. По 114 бросков отражали Доминик Гашек и Михаил Шталенков. По 118 сейвов делали Игорь Шестёркин и Кёртис Джозеф. Лидером является Йоонас Корписало, сделавший за два подряд матча плей-офф 121 сейв.