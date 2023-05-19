Бобровского едва не сломал свой же защитник! Эмоции «Флориды» после уникальной победы

Российский вратарь провёл самый сложный матч в своей карьере, а затем угодил под Густава Форслинга.

Когда казалось, что первый матч финала Восточной конференции между «Каролиной Харрикейнз» и «Флоридой Пантерз» уже никогда не закончится, американский лидер гостей Мэттью Ткачук разящим броском прошил Фредерика Андерсена, остановив счётчик времени на невероятной отметке в 139 минут 47 секунд. Всего 13 секунд не хватило «ураганам», чтобы перевести стартовый матч серии в пятый овертайм.

Но и без этого сегодняшний матч вошёл в историю НХЛ, став шестым по продолжительности за всё время существования лиги, а для обеих команд вообще рекордным. Никогда ранее «Каролина» и «Флорида» так долго в хоккей ещё не играли. Примечательная история здесь связана с «ураганами», которые сегодня превзошли достижение 21-летней давности.

Прежний рекорд по продолжительности матча в истории «Кейнс» был установлен в 2002 году в третьем матче финала Кубка Стэнли. Тогда нападающий «Детройт Ред Уингз» Игорь Ларионов поразил ворота «Каролины» на 115-й минуте матча, принеся победу «красным крыльям». 21 год назад «Харрикейнз» тренировал совсем ещё молодой специалист – 35-летний уроженец Су-Сент-Мари Пол Морис. Спустя больше чем два десятилетия «Каролина» снова проиграла рекордный матч по продолжительности, вот только у Мориса сегодня были совсем иные чувства от исхода встречи. Ведь теперь канадский специалист тренирует «Флориду».

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Победный гол «Флориды» был забит уже к двум часам ночи по местному времени в Роли. В ходе матча многие болельщики не могли удержаться и засыпали прямо на трибунах. В конце четвёртого овертайма в объектив камеры даже попал спящий болельщик.

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Продолжающий проводить невероятный плей-офф голкипер «пантер» Сергей Бобровский впервые в своей карьере отразил свыше 60 бросков за матч, завершив игру на показателе в 63 сейва, что заодно стало новым клубным рекордом. После точного попадания Ткачука на исходе четвёртого овертайма у выдержавшего огромную нагрузку Бобровского не было сил даже на полноценный забег к партнёрам.

Россиянин медленно покатил навстречу, затем эффектно разрезал клюшкой воздух, а потом угодил под партнёра по команде Густава Форслинга. Шведский защитник напрыгнул на своего голкипера и опрокинул его на лёд. К счастью, обошлось без повреждений. Страшно представить, что сделали бы с Форслингом его партнёры, если бы в этом эпизоде Сергей травмировался. А чего только могло не случиться с вратарём, который 140 минут находился в воротах.

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Немного порадовавшись на льду, игроки «Флориды» спешно покинули площадку, очень быстро отправившись в раздевалку, чтобы уже там насладиться победой.

«Такие матчи становятся игрой на истощение. Просто стараешься набраться терпения и ждёшь каждого броска. Всего один бросок за раз. Отражаешь один бросок за другим», – сказал Бобровский после завершения матча.

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«Определённо чувствую огромную усталость. Но я думаю, что ты устаёшь меньше, когда одерживаешь победу», – добавил счастливый Ткачук.

Представителей «Каролины», понятное дело, раздирали совершенно противоположные эмоции. После марафона, который в общей сложности продолжался шесть часов (не игрового, а жизненного времени), «ураганы» проиграли матч и потеряли преимущество домашней площадки в этой серии.

«Это просто худший способ проиграть игру», – грустно заметил главный тренер «Харрикейнз» Род Бриндамор.

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Несмотря на то что сегодня команды фактически сыграли больше двух полноценных матчей вместо одного, в зачёт плей-офф пойдёт всё равно только одна игра. И уже послезавтра, 21 мая, команды снова встретятся в Роли, проведя второй матч на «Пи-Эн-Си-Арене». Очень интересно будет наблюдать за тем, кто из соперников сможет лучше восстановиться после такого безумного марафона.