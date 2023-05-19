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«Флорида» подготовила объяснительные для фанатов, опоздавших на работу из-за долгого матча

«Флорида» подготовила объяснительные для фанатов, опоздавших на работу из-за долгого матча
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«Флорида» опубликовала в своих соцсетях образец объяснительной записки для болельщиков, которые опоздали на работу из-за затянувшегося матча с «Каролиной». Матч закончился на последней минуте четвёртого овертайма, когда по местному времени было почти два часа ночи. «Флорида» одержала победу со счётом 3:2.

Фото: соцсети «Флориды»

Образец содержит текст, объясняющий опоздание на работу поддержкой любимой команды.

Напомним, победную шайбу на последней минуте четвёртого овертайма забросил нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук. Этот матч стал рекордным по продолжительности для обоих клубов и шестым в истории НХЛ. Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 63 броска и установил клубный рекорд.

Благодаря этой победе «Флорида» повела в серии со счётом 1-0. Следующий матч состоится в Роли 21 мая.

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