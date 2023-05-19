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СКА подписал контракт с действующим обладателем Кубка Гагарина Сергеевым

СКА подписал контракт с действующим обладателем Кубка Гагарина Сергеевым
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Защитник Артём Сергеев, который провёл прошедший сезон в составе ЦСКА, стал хоккеистом СКА. Об этом сообщает пресс-служба петербуржской команды на официальном сайте. Соглашение с Сергеевым подписано до лета 2026 года.

30-летний Сергеев, провёл всю карьеру в КХЛ, за исключением двух сезонов в «Салавате Юлаеве», в составе московского клуба. В прошлом сезоне регулярного чемпионата на его счету 16 (3+13) набранных очков в 62 матчах при показателе полезности «0». В плей-офф Кубка Гагарина Сергеев отдал четыре результативные передачи в 27 встречах, а его показатель полезности составил «+2».

В составе сборной России Сергеев выиграл серебряную медаль чемпионата мира среди молодёжи в 2012 году и бронзовую медаль в 2013 году. За основную сборную дебютировал в 2019-м.

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