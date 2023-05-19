Медведев: раздражает, когда у нас поносят командные виды спорта. РПЛ не отвратительная

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался об уровне национальных чемпионатов России в футболе, хоккее и баскетболе, заявив, что его раздражает, когда их поносят, и отметив, что РПЛ, например, остаётся сложной лигой, хоть и уступает пяти ведущим европейским турнирам. Также функционер рассказал об общении с главным тренером хоккейного СКА Романом Ротенбергом.

«Ротенберг говорит, что СКА тоже хочет выиграть пять чемпионств подряд? В хоккее тоже есть примеры: если не ошибаюсь, «Канадиенс» и «Айлендерс» в НХЛ как‑то выигрывали пять раз подряд Кубок Стэнли. Поскольку мы с Романом часто общаемся, я ему рассказываю, в чём причины и секреты пяти подряд побед «Зенита» в чемпионате России. При всей специфике наших видов спорта есть и общие вещи: в построении команды, в организации игры. Как в футбольном «Зените», где каждый знает своё дело, есть ответственность и делегирование, так и в СКА, и в баскетбольном «Зените».

Меня сначала удивляло, а теперь раздражает, как у нас любят поносить командные виды спорта. Да, наша футбольная лига отличается от пяти ведущих европейских по многим параметрам. Но она сложная и уж точно не позорная и не отвратительная. В нашей лиге забивать голы труднее, потому что большинство команд выбирают оборонительный стиль игры, особенно играя против «Зенита». То же самое касается баскетбола, который многие хают: наш баскетбол абсолютно европейского уровня, несмотря на отъезд части легионеров. Когда говорят, что пять побед «Зенита» подряд — деградация нашего футбола, мне просто смешно. Почему так не говорили ни про немецкий, ни про итальянский чемпионат? Ведь там тоже «Бавария» или «Ювентус» побеждали по восемь-девять раз подряд. Самое главное, что профессиональный спорт жив, несмотря на очевидные проблемы. Футбольная жизнь продолжается, мы хотим продлить нашу серию. Мы ждём конкурентов на поле: давайте, попробуйте сразиться с нами», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».