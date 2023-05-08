Сергеев: седьмой матч с «Ак Барсом» напомнил финал ЧМ-2022 между Францией и Аргентиной
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Защитник ЦСКА Артём Сергеев вспомнил седьмой матч финальной серии Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом». Армейцы выиграли встречу в гостях со счётом 3:2 и победили в серии — 4-3.
«Первый период был фантастическим с нашей стороны. Мы полностью контролировали игру, хотя и пропустили необязательный гол. Но мы своё забрали. Вообще мне игра почему-то напомнила финал чемпионата мира по футболу между Аргентиной и Францией», — приводит слова Сергеева пресс-служба Континентальной хоккейной лиги на официальном сайте.
Напомним, в финале чемпионата мира по футболу Аргентина обыграла Францию в серии пенальти, победив на турнире впервые с 1986 года. Французы являлись действующими победителями ЧМ: они выиграли турнир 2018 года в России.
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