Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сергеев: седьмой матч с «Ак Барсом» напомнил финал ЧМ-2022 между Францией и Аргентиной

Сергеев: седьмой матч с «Ак Барсом» напомнил финал ЧМ-2022 между Францией и Аргентиной
Комментарии

Защитник ЦСКА Артём Сергеев вспомнил седьмой матч финальной серии Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом». Армейцы выиграли встречу в гостях со счётом 3:2 и победили в серии — 4-3.

«Первый период был фантастическим с нашей стороны. Мы полностью контролировали игру, хотя и пропустили необязательный гол. Но мы своё забрали. Вообще мне игра почему-то напомнила финал чемпионата мира по футболу между Аргентиной и Францией», — приводит слова Сергеева пресс-служба Континентальной хоккейной лиги на официальном сайте.

Напомним, в финале чемпионата мира по футболу Аргентина обыграла Францию в серии пенальти, победив на турнире впервые с 1986 года. Французы являлись действующими победителями ЧМ: они выиграли турнир 2018 года в России.

Материалы по теме
Артём Сергеев высказался о результативности Михаила Григоренко в Кубке Гагарина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023