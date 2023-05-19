Ткачук, забивший «Каролине» на 140-й минуте, высказался о сопернике

Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук, ставший автором победной шайбы в игре с «Каролиной Харрикейнз», похвалил соперника.

«У «Каролины» отличная команда. В нашем матче с ними увидел как две хорошие команды боролись за каждый дюйм. Это небольшие сражения, возможно, люди не придают им значения, но они важны, это то, что делают обе команды всю игру», — приводит слова Ткачука пресс-служба Национальной хоккейной лиги на официальном сайте.

«Каролина» и «Флорида» играют в финале Восточной конференции Кубка Стэнли. Между ними прошёл первый матч, который закончился лишь за 13 секунд до окончания четвёртого овертайма. Это самые длительные матчи в НХЛ для обеих команд. Вторая игра серии пройдет уже послезавтра, 21 мая. Начало: 03:00 мск.