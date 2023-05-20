«Облегчение для меня и моих партнёров по звену». Робертсон — о первом голе в девяти играх

Нападающий «Далласа» Джейсон Робертсон прокомментировал свой гол в первом матче серии с «Вегасом» (3:4 ОТ). Этот гол стал первым в последних девяти матчах для нападающего, который не забивал с пятой игры серии первого раунда с «Миннесотой».
«Я знал, что в конце концов это должно произойти, ведь я играю в слишком хорошем звене. Я уверен, что это станет облегчением для моих партнёров по звену, для меня и для всех в команде. Просто хочу продолжать забивать.
Мы правильно отреагируем на это поражение. У нас в раздевалке много лидеров, много ветеранов, которые понимают, что мы можем сделать лучше и что мы сделали не так в предыдущей игре, и попытаемся это исправить. Тренеры и персонал отлично подготовили нас, и опытные лидеры в раздевалке ведут команду за собой», — цитирует Робертсона пресс-служба лиги.
В текущем плей-офф Робертсон набрал 14 (3+11) очков в 14 матчах.
- 20 мая 2023
-
10:56
-
10:35
-
10:15
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
07:12
-
06:59
-
06:57
-
06:32
-
02:11
- 19 мая 2023
-
23:30
-
22:59
-
22:45
-
22:33
-
21:44
-
21:18
-
20:34
-
20:15
-
19:38
-
19:15
-
18:33
-
18:26
-
18:04
-
17:18
-
17:16
-
16:50
-
16:03
-
15:55
-
15:45
-
15:25
-
15:00
-
14:40