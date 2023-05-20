«Облегчение для меня и моих партнёров по звену». Робертсон — о первом голе в девяти играх

Нападающий «Далласа» Джейсон Робертсон прокомментировал свой гол в первом матче серии с «Вегасом» (3:4 ОТ). Этот гол стал первым в последних девяти матчах для нападающего, который не забивал с пятой игры серии первого раунда с «Миннесотой».

«Я знал, что в конце концов это должно произойти, ведь я играю в слишком хорошем звене. Я уверен, что это станет облегчением для моих партнёров по звену, для меня и для всех в команде. Просто хочу продолжать забивать.

Мы правильно отреагируем на это поражение. У нас в раздевалке много лидеров, много ветеранов, которые понимают, что мы можем сделать лучше и что мы сделали не так в предыдущей игре, и попытаемся это исправить. Тренеры и персонал отлично подготовили нас, и опытные лидеры в раздевалке ведут команду за собой», — цитирует Робертсона пресс-служба лиги.

В текущем плей-офф Робертсон набрал 14 (3+11) очков в 14 матчах.