Швеция обыграла Францию, продлив победную серию на ЧМ-2023 до пяти матчей

Сегодня, 20 мая, на стадионе «Нокиа-Арена» в Финляндии состоялся матч чемпионата мира по хоккею. Встретились соперники по группе А — сборные Швеции и Франции. Победу в игре одержали хоккеисты Швеции со счётом 4:0.

Счёт в матче был открыт уже на второй минуте: отличился Пер Линдхольм (Хенрик Тёммернес, Андре Петерссон). На 10-й минуте Фабиан Зеттерлунд (Йонатан Пудас, Хенрик Тёммернес) удвоил преимущество своей команды. В первом периоде Швеция ещё дважды отличилась в большинстве: на табло зажглись фамилии Йонатана Берггрена (Лео Карлссон, Хенрик Тёммернес) и Зеттерлунда (Оскар Линдберг, Лукас Рэймонд). Под занавес встречи пятую шайбу в ворота Франции отправил Зеттерлунд, но его гол не засчитали.

Швеция одержала победу в пяти матчах из пяти сыгранных на чемпионате мира. Франция проиграла четвёртый матч подряд.