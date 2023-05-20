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Швеция обыграла Францию, продлив победную серию на ЧМ-2023 до пяти матчей

Швеция обыграла Францию, продлив победную серию на ЧМ-2023 до пяти матчей
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Сегодня, 20 мая, на стадионе «Нокиа-Арена» в Финляндии состоялся матч чемпионата мира по хоккею. Встретились соперники по группе А — сборные Швеции и Франции. Победу в игре одержали хоккеисты Швеции со счётом 4:0.

Счёт в матче был открыт уже на второй минуте: отличился Пер Линдхольм (Хенрик Тёммернес, Андре Петерссон). На 10-й минуте Фабиан Зеттерлунд (Йонатан Пудас, Хенрик Тёммернес) удвоил преимущество своей команды. В первом периоде Швеция ещё дважды отличилась в большинстве: на табло зажглись фамилии Йонатана Берггрена (Лео Карлссон, Хенрик Тёммернес) и Зеттерлунда (Оскар Линдберг, Лукас Рэймонд). Под занавес встречи пятую шайбу в ворота Франции отправил Зеттерлунд, но его гол не засчитали.

Швеция одержала победу в пяти матчах из пяти сыгранных на чемпионате мира. Франция проиграла четвёртый матч подряд.

ЧМ-2023. Группа A
20 мая 2023, суббота. 20:20 МСК
Швеция
Окончен
4 : 0
Франция
1:0 Линдхольм (Тёммернес, Петерссон) – 01:59   2:0 Зеттерлунд (Пудас, Тёммернес) – 09:25   3:0 Берггрен (Карлссон, Тёммернес) – 16:26 (pp)   4:0 Зеттерлунд (Линдберг, Рэймонд) – 19:54 (pp)
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