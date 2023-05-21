Суперсейв Бобровского в матче с «Каролиной». Видео
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В эти минуты проходит второй матч серии финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Флориду Пантерз». Встреча проходит в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена». На момент написания новости в игре стартовал третий период. Счёт в игре равный, 1:1.
В одном из моментов по ходу матча российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский совершил суперсейв. Финский форвард хозяев Теуво Терявяйнен в касание замыкал передачу партнёра и нанёс бросок с убойной позиции, однако Бобровский справился с ударом, отбив шайбу блином.
Напомним, счёт в серии игр между командами 1-0 в пользу «Флориды». Во втором полуфинале путёвку в решающую стадию турнира разыграют «Вегас» и «Даллас».
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