«Каролина» — «Флорида», второй матч. Бобровский стоит стеной

У Сергея даже не будет отдыха после 140 минут последней встречи. Он выйдет в стартовом составе на эту игру.

21 мая состоится второй матч 1/2 финала плей-офф НХЛ «Каролина» — «Флорида». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Харрикейнз» в основное время можно с коэффициентом 2.16, а успех «Пантерз» идёт за 2.76. На ничью предлагают поставить за 4.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/2 финала плей-офф НХЛ «Каролина» — «Флорида» 21 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Флорида Пантерз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.83, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.00. Сделать ставку на гол в первые 10 минут матча можно за коэффициент 1.66.

Анализ и прогноз на матч плей-офф НХЛ «Каролина» — «Флорида» (21.05.2023)

В Национальной хоккейной лиге 21 мая внимание стоит уделить второй игре полуфинала между «Каролиной» и «Флоридой», которая пройдёт на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в Роли. Первое вбрасывание состоится в 3:00 мск. Счёт в серии 1-0 в пользу «Пантерз».

Первый матч полуфинала команд оказался для многих неожиданностью, так как продлился 140 минут. В итоге «пантеры» одержали победу со счётом 3:2 в овертайме. Победную шайбу забросил Мэттью Ткачук в четвёртом овертайме. У него 17 очков за 13 игр плей-офф.

Задоров назвал «полной тупостью» календарь НХЛ.

Бобровский отразил 63 броска по воротам из 65, установив по этому показателю рекорд «Флориды». Переломным моментом встречи стало спасение россиянина на 52-й минуте. Он остановил в сольном проходе Теуво Терявяйнена. Для Сергея это восьмая победа в этом плей-офф.

Игра была очень долгой. Некоторые болельщики даже уснули под конец четвёртого овертайма. Хотя матч мог закончиться намного раньше, ведь на 63-й минуте Райан Ломберг из «Флориды» забросил шайбу, но из-за помехи вратарю гол был отменён.

Матч получился напряжённым и с большим количеством моментов. Накопилась усталость, и нужно восстановиться. Поэтому вряд ли команды будут играть так же. Сил будет недостаточно, плюс первый матч показал, что уровень соперников схож и фаворита в этой паре нет.

Артём Сергеев стал игроком СКА.

Во многом игра Бобровского решила исход первой встречи. Вина за пропущенные голы лежит и на защитниках. Наверняка эти эпизоды будут разобраны, и подобного тренерский штаб не допустит. На выездах «Флорида» победила в семи последних встречах.

Из-за затяжного первого матча и нехватки сил клубы сыграют менее результативно. Они будут выжидать ошибок друг друга. Не исключено, что снова будет овертайм. Соперники понимают значимость финала Востока, поэтому не будут стремиться атаковать с первых секунд.

Мы рекомендуем проверить ставку на тотал меньше 5.5 шайбы за 2.00. Такой выбор сделаем из-за усталости и отличной работы вратарей, особенно Сергея Бобровского. Команды будут осторожны в атаке и не забудут про защиту.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Каролина» — «Флорида» 21 мая 2023

Первый матч финал Востока оказался для многих неожиданно затяжным, некоторые хоккеисты провели на льду по часу. Сил отдано много, а времени на восстановление было мало. Вполне вероятно, что результативность уйдёт на второй план. В первом матче клубы забросили меньше пяти шайб в основное время. Во втором сил будет ещё меньше, поэтому перестрахуемся ставкой на тотал меньше.

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 2.00.

Экспресс с коэффициентом 20.41.

«Торонто» остался без генерального менеджера.

Спортдир «Лады»: мы не будем фарм-клубом СКА.

Кожевников: нельзя сказать, что назначение Фазеля в КХЛ неожиданное.

Чернышенко: уверен, что КХЛ будет развивать свой международный статус.