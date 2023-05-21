Эмоции игроков «Флориды» после второй победы подряд над «Каролиной» в овертайме
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Завершился второй матч серии финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Флориду Пантерз». Встреча проходила в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:1 после овертайма.
После окончания матча появилось видео эмоций игроков «Флориды» после второй победы подряд над «Каролиной» в овертайме.
Напомним, счёт в серии игр между командами стал 2-0 в пользу «Пантерз». Предыдущий матч они выиграли со счётом 3:2 после овертайма. Следующая игра между командами состоится 23 мая и начнётся в 3:00 мск.
Лучшим игроком сегодняшней встречи признан российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский, записавший в свой актив 37 спасений.
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