Бобровский отразил 100 бросков, пропустив три гола за два матча серии с «Каролиной»
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Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 37 бросков во втором матче серии с «Каролиной» (2:1 ОТ). Россиянин был признан первой звездой матча. В первой игре серии, которая завершилась в четвёртом овертайме, Бобровский отразил 63 броска и помог «Пантерз» одержать победу со счётом 3:2.
Таким образом, Бобровский за два матча серии с «Каролиной» отразил 100 бросков, пропустив лишь три гола. Процент отражённых бросков за два матча составил 97,08%.
В текущем плей-офф россиянин отражает 93,1% бросков, пропустив 30 шайб за 12 матчей. Напомним, россиянин впервые вышел на лёд в текущем плей-офф в третьем периоде третьего матча серии первого раунда с «Бостоном». Основным голкипером «Флориды» на старте плей-офф был Алекс Лайон.
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