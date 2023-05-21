Бобровский отразил 100 бросков, пропустив три гола за два матча серии с «Каролиной»

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 37 бросков во втором матче серии с «Каролиной» (2:1 ОТ). Россиянин был признан первой звездой матча. В первой игре серии, которая завершилась в четвёртом овертайме, Бобровский отразил 63 броска и помог «Пантерз» одержать победу со счётом 3:2.

Таким образом, Бобровский за два матча серии с «Каролиной» отразил 100 бросков, пропустив лишь три гола. Процент отражённых бросков за два матча составил 97,08%.

В текущем плей-офф россиянин отражает 93,1% бросков, пропустив 30 шайб за 12 матчей. Напомним, россиянин впервые вышел на лёд в текущем плей-офф в третьем периоде третьего матча серии первого раунда с «Бостоном». Основным голкипером «Флориды» на старте плей-офф был Алекс Лайон.