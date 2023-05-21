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Барков: ежедневно люди говорят о Бобровском, и он заслуживает даже большего, он наша опора

Барков: ежедневно люди говорят о Бобровском, и он заслуживает даже большего, он наша опора
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Нападающий «Флориды» Александр Барков выразил своё восхищение игрой Сергея Бобровского. Во втором матче серии с «Каролиной» россиянин отразил 37 бросков и был признан первой звездой встречи.

«Бобровский невероятен. Каждую игру, каждый день люди говорят о нём. И он заслуживает даже большего. Он наша опора, Сергей даёт нам шанс на победу в каждой игре. Будь то игра с разницей в один или два гола, неважно – он помогает нам оставаться в игре. Он делает ключевые сейвы и получает от этого удовольствие», – цитирует Баркова пресс-служба клуба.

Бобровский за два матча серии с «Каролиной» отразил 100 бросков, пропустив лишь три гола. Процент отражённых бросков за два матча составил 97,08%. В текущем плей-офф россиянин отражает 93,1 % бросков, пропустив 30 шайб за 12 матчей.

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