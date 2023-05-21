Ткачук: нам невероятно повезло, что Бобровский играет за «Флориду». Он элитный вратарь

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук высоко оценил ценность голкипера Сергея Бобровского для «Пантерз». Россиянин во втором матче серии с «Каролиной» отразил 37 бросков, из них 19 в первом периоде, и был признан первой звездой встречи (2:1 ОТ).

«Сегодня мы плохо начали матч, и Бобровский дал нам время прийти в себя. Даже если нам потребовалось бы полматча, чтобы найти свою игру, мы знаем, что он даст нам это время. Он сражался в воротах и позволил нам сохранить отставание лишь в одну шайбу.

Этот сейв во втором периоде… я не знаю, просто невероятное спасение. Ведь он не сразу увидел шайбу, а потом отбил её блином в великолепной растяжке. Это сейв элитного вратаря, которые он совершает весь плей-офф. Нам невероятно повезло, что он играет в наших воротах и даёт нам шанс на победу в каждом матче», — цитирует Ткачука пресс-служба клуба.

Бобровский за два матча серии с «Каролиной» отразил 100 бросков, пропустив лишь три гола. Процент отражённых бросков за два матча составил 97,08%.