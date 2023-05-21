Форвард ЦСКА Полтапов: Радулов особенный, у него очень сильный характер

Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов рассказал, как произошла стычка с нападающим «Ак Барса» Александром Радуловым в седьмом матче финала Кубка Гагарина. Форвард отметил сильный характер Радулова.

«Стычка с Радуловым в седьмом матче финала? Ситуация была такая: Миша Григоренко начал вылезать на ворота, шайба отскочила на пятак и он, увидев, что она не прижата, начал добивать. Я стоял рядом, поворачиваю голову и вижу: Миша лежит, а два игрока клюшками долбят его в спину, причём уже после свистка судьи. Два на одного, ещё и лежачего, было нечестно. Я оттолкнул их, на меня сзади налетел игрок, я сразу начал бороться, развернулся. Увидел, что это Радулов, только когда у меня уже шлем слетел. Мы все мужики, неважно, кто какого возраста и статуса, – на льду все равны.

Радулов в КХЛ – особенный игрок? Считаю, что он был особенным и в НХЛ. Всё равно видно, что он приехал оттуда и у него есть огромный опыт. Ему всегда без разницы, кто перед ним, у Радулова очень сильный характер. Стараюсь выработать в себе похожий характер? Да, конечно. Если ты будешь показывать на льду такое отношение, то менее уверенные ребята станут обходить тебя стороной», — цитирует Полтапова пресс-служба ЦСКА.

Напомним, ЦСКА в финальной серии обыграл «Ак Барс» в семи матчах и во второй раз подряд стал обладателем Кубка Гагарина.