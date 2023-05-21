Защитник сборной Беларуси: Ротенберг орал на вратаря после первого матча в Минске

Защитник сборной Беларуси Тимофей Ковгореня рассказал о накале в серии с «Россией 25».
«Турнир являлся товарищеским, но по накалу было много силовой борьбы и травм? Считаю, это потому, что здесь играют профессионалы высокого уровня, особенно из КХЛ. Может, кто-то также играл за океаном. Как правило, хоккеисты такого уровня не будут выходить на лёд не в полную силу и без настроя. Если играешь, то играешь по нормальному. Со стороны это выглядит как товарищеский матч, но для хоккеистов это такая же борьба, как в регулярном сезоне или плей-офф.
Где-то лишний раз никто не бил в тело, особенно в первых матчах. Все понимали, что это конец сезона. Но в заключительных матчах всё стало жарче, может, потому что копилась злость, агрессия. Никто не хотел проигрывать, поэтому и по настроению выходило, что начиналась рубка. Роман Борисович на вратаря своего орал после первого матча в Минске. Когда все стояли на синих линиях, то Ротенберг прям очень хорошо на него кричал. Смотрел со стороны, видно было, что тренер заведённый. Но ничего, проигрывать тоже надо уметь», — цитирует Ковгореню «Прессбол».
Тимофей Ковгореня в прошлом сезоне КХЛ сыграл 10 матчей, в которых набрал 1 (0+1) очко.
- 21 мая 2023
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