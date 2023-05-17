«Бились как могли». Защитник «России 25» Федотов — об играх с Беларусью

Защитник «России 25» Максим Федотов прокомментировал завершившуюся накануне серию матчей со сборной Беларуси.

«Это было крайне полезное мероприятие. Да, усталость есть, мы всё-таки отыграли семь матчей за две недели. Но играли с максимальной отдачей, наладили взаимопонимание на льду. Бились как могли. Вы сами видели, что теряли из-за травм игроков, поэтому всё было серьёзно. Так что думаю, болельщики в регионах не пожалели, что пошли на нас посмотреть», — приводит слова Федотова «Известия».

Подопечные Романа Ротенберга одержали победу в шести из восьми встреч с командой Дмитрия Квартальнова. Одно поражение состоялось в Астане на турнире Qazaqstan Hockey Open (4:7) и одно — во встрече 15 мая (2:3).