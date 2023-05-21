Казахстан впервые в истории будет играть в элитном дивизионе чемпионата мира 4 года подряд
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После поражения сборной Словении от Словакии (0:1) национальная команда Казахстана досрочно сохранила прописку в элитном дивизионе чемпионата мира.
Таким образом, сборная Казахстана впервые в истории будет играть в элитном дивизионе чемпионата мира четыре года подряд. Ранее команда выступала в группе сильнейших на мировых первенствах 1998, 2004, 2005, 2006, 2010, 2012, 2014, 2016, 2021, 2022 годов. Лучшим результатом является пятое место в группе на турнире 2021 года в Риге.
Следующее мировое первенство пройдёт в Чехии. Турнир примут Прага и Острава с 10 по 26 мая 2024 года.
На чемпионате мира — 2023 сборной Казахстана осталось сыграть заключительную встречу в группе В со Словенией. Матч состоится 22 мая в 20:20 мск.
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