Стоун побил рекорд «Вегаса» по продолжительности результативной серии в домашних играх

В эти минуты на стадионе «Ти-Мобайл Арена» (Парадайс, США) проходит второй матч финальной серии Западной серии Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старз». После первого периода счёт равный — 1:1.
На 11-й минуте первого периода Марк Стоун с передач Чандлера Стивенсона и Джонатана Маршессо восстановил равенство в счёте.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Стоун продлил свою результативную серию в домашних играх в одном плей-офф до семи матчей. Всего на счету Стоуна 13 (5+8) очков в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. По этому показателю, Марк установил рекорд «Вегаса», обойдя Вильяма Карлссона (6, 2021) и Алекса Пьетранджело (6, 2021).
Третий матч состоится на стадионе «Далласа» в ночь на 24 мая в 3:00 мск.
- 21 мая 2023
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