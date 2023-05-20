Бретт Хауден стал автором самого быстрого гола в овертайме Кубка Стэнли-2023

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершился первый матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Даллас Старз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 4:3. после овертайма.

Основное время матча завершилось ничьей со счётом 3:3. Через минуту и 35 секунд со старта овертайма голом в составе «Вегаса» отличился Бретт Хауден, чем принёс победу своей команде в сегодняшнем матче. Этот гол стал самым быстрым во всех овертаймах нынешнего плей-офф НХЛ.

Счёт в серии между командами стал 1-0 в пользу «Вегаса». Следующая игра между командами состоится завтра, 21 мая. Начало — в 22:00 мск.

Во втором полуфинале путёвку в решающую стадию турнира разыграют «Каролина» и «Флорида».