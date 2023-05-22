Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий Кирилл Марченко подвёл итог сезона в «Коламбусе»

Нападающий Кирилл Марченко подвёл итог сезона в «Коламбусе»
Комментарии

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко подвёл итоги прошедшего сезона в НХЛ.

«Конечно, командный результат не такой, который все хотели бы видеть, в том числе и я. Если говорить лично по сезону, то он сложился для меня неплохим, но есть куда стремиться, хочется забивать также много, дай бог ещё больше. И побеждать в первую очередь командой», — сказал Марченко в интервью ТАСС.

Напомним, в своём первом сезоне в НХЛ Марченко набрал 25 (21+4) очков за 59 игр. Ранее Марченко сообщал, что хотел бы забивать ещё больше голов, и заявил о равнении на Овечкина. «Коламбус Блю Джекетс» не попал в плей-офф НХЛ — 2023, заняв последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 59 очков после 82 игр.

Материалы по теме
Марченко: мне нужно забивать не 21, а 35, 45 голов, Овечкин забил больше 50 в первый год
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023