Нападающий Кирилл Марченко подвёл итог сезона в «Коламбусе»
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Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко подвёл итоги прошедшего сезона в НХЛ.
«Конечно, командный результат не такой, который все хотели бы видеть, в том числе и я. Если говорить лично по сезону, то он сложился для меня неплохим, но есть куда стремиться, хочется забивать также много, дай бог ещё больше. И побеждать в первую очередь командой», — сказал Марченко в интервью ТАСС.
Напомним, в своём первом сезоне в НХЛ Марченко набрал 25 (21+4) очков за 59 игр. Ранее Марченко сообщал, что хотел бы забивать ещё больше голов, и заявил о равнении на Овечкина. «Коламбус Блю Джекетс» не попал в плей-офф НХЛ — 2023, заняв последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 59 очков после 82 игр.
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