Марченко: мне нужно забивать не 21, а 35, 45 голов, Овечкин забил больше 50 в первый год

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко рассказал о своей результативности в регулярном сезоне-2022/2023 и заявил, что ему необходимо прибавлять в будущем.

«Мне нужно забивать не 21, а 35, 45 голов. Овечкин забил в первый год больше 50? Я знаю, но он лучший игрок. Моя цель, ради которой я играю в хоккей, — быть лучшим из лучших. Если я не буду стараться, зачем играть?

Следующее лето будет действительно тяжёлым. Будет больше работы, я стараюсь определить, в чём мне необходимо ещё прибавить, как стать лучше, нужно будет делать больше работы на льду. Я думаю, как добиться ещё большего успеха, это важно», — приводит слова Марченко официальный сайт «Коламбуса».

Напомним, в своём первом сезоне НХЛ Марченко набрал 25 (21+4) очков в 59 играх.